Mundiais: Mariana Machado sai de Eugene com um novo recorde pessoal dos 5.000 metros

A portuguesa Mariana Machado conseguiu esta madrugada uma estreia de bom nível em Mundiais, ao ser 20.ª no conjunto das duas eliminatórias dos 5.000 metros dos campeonatos de Eugene (num total de 37 atletas). A jovem lusa, de 21 anos, conseguiu igualmente fixar um novo recorde pessoal na distância, passando dos anteriores 15:25.87 para os 'novos' 15:18.09 minutos, o que lhe permite entrar para o top-10 histórico nacional, agora na 9.ª posição, mas também registar um novo recorde nacional Sub-23.Colocada na 2.ª série das eliminatórias, a portuguesa era a terceira pior em termos de melhor marca pessoal, mas assim que a corrida começou... a história foi outra. É certo que descolou do grupo da frente, de onde saíram as apuradas, ao fim de pouco mais de 2.000 metros, mas a verdade é que foi de forma bastante regular e constante que a portuguesa se apresentou em Eugene, isto pese embora ter ficado a solo por volta dos 2.500 metros. Fecharia na 12.ª posição entre 19 atletas da sua série, à frente da ugandesa Esther Chebet, que chegava aos Estados Unidos com 15:02.15 de melhor marca.Relativamente às favoritas, não houve grandes surpresas, com a etíopes Letesenbet Gidey (14:52.27), Gudaf Tsegay (14:52.64) e Dawit Seyaum (14:53.06), a cazaque Caroline Chepkoech Kipkirui (14:52.54), a holandesa Sifan Hassan (14:52.89) ou a norueguesa Karoline Bjerkeli Grovdal (14:53.07) como algumas das melhores. Nota para o facto de Eilish McColgan apenas ter conseguido a qualificação na repescagem, ao passo que a sueca Sarah Lahti foi apenas 22.ª no conjunto das duas séries (15:26.05) e ficou, por exemplo, atrés de Mariana Machado. Tal como a sul-africana Caster Semenya, que no regresso à competição fez apenas 15:46.12, na 28.ª posição final.A final destes 5.000 metros estão marcadas para a sessão de tarde de sábado, pelas 18:25 locais (2:25 de Lisboa).