Mundiais: Pedro Pichardo e Tiago Pereira na final do triplo salto

Portugal vai ter dois representantes na final do triplo salto dos Mundiais de atletismo de Eugene. Esta madrugada, na qualificação, tanto Pedro Pablo Pichardo como Tiago Pereira carimbaram os seus apuramentos, ainda que a fórmula de qualificação tenha sido bem distinta.Campeão olímpico em título, Pichardo apurou-se diretamente, com 17.16 metros (a marca exigida era de 17.05), tendo mesmo sido o primeiro atleta a carimbar o seu apuramento, algo que apenas outros cinco atletas conseguiram, todos eles com marcas abaixo daquela que foi conseguida pelo triplista que representa o Benfica. Foram eles o burquinês Hugues Fabrice Zango (17.15), o italiano Emanuel Ihemeje (17.13), o chinês Yaming Zhu (17.08) e ainda o cubo Lázaro Martínez (17.06).Quanto a Tiago Pereira, atleta que representa o Sporting, de 28 anos, fez 16.69 metros no segundo salto e acabou com a 11.ª melhor marca entre 12 atletas apurados.A final do triplo salto está marcada para sábado, pelas 18 horas locais (2 horas de domingo em Lisboa). Aí, Pedro Pichardo é em teoria o grande candidato ao ouro ou pelo menos a subir ao pódio, o que a acontecer lhe dará uma medalha na única competição internacional na qual ainda não conseguiu ficar nos três primeiros (já tem ouro olímpico e no Europeu indoor e prata no Mundial indoor).