Mundiais: siga o desempenho de Patrícia Mamona na final do triplo salto

19h46 -faz nulo no último ensaio e termina a final do triplo salto dos Mundiais em19h43 - Mamona vai fazer o último salto...Yulimar Rojas (Ven) - 15,37mShanieka Ricketts (Jam), 14,92 mCaterine Ibarguen (Col) - 14,73mKimberly Williams (Jam) - 14,64mOlha Saladukha (Ucr.) - 14,52mAna Peleteiro (Esp) - 14,47mKeturah Orji (EUA) - 14,46m19h38 - Entre as atletas ao alcance de Mamona (Saladukha, Peleteiro ou Orji), nenhuma melhorou neste quinto ensaio.19h35 -fez nulo no. Segue em, tendo obtido a melhor marca (14,40m) logo no primeiro salto.19h34 - Depois de começar muito mal, Caterine Ibarguen faz 14,73m e salta para o terceiro lugar.Yulimar Rojas (Ven) - 15,37mShanieka Ricketts (Jam), 14,92 mKimberly Williams (Jam) - 14,64mOlha Saladukha (Ucr.) - 14,52mAna Peleteiro (Esp) - 14,47mCaterine Ibarguen (Col) - 14,46mKeturah Orji (EUA) - 14,46m19h32 - Yulimar Rojas faz 15,18m. Mais uma grande marca daquela que será quase de certeza campeã do Mundo aqui em Doha.19h29 - Kimberly Williams faz nulo. Restam as duas da frente neste quarto ensaio.19h25 -fez apenasneste quarto ensaio. Está agora em. Nota para o facto de a portuguesa ter garantido já, pelo menos, o estatuto de segunda melhor europeia nestes Mundiais.19h24 - Caterine Ibarguen faz 14,46m e passa à frente de Patrícia Mamona.Yulimar Rojas (Ven) - 15,37mShanieka Ricketts (Jam), 14,92 mKimberly Williams (Jam) - 14,64mOlha Saladukha (Ucr.) - 14,52mAna Peleteiro (Esp) - 14,47mKeturah Orji (EUA) - 14,46mCaterine Ibarguen (Col) - 14,40mTori Franklin (EUA) - 14,08 mRouguy Diallo (Fran) - 14,08Andreea Panturoiu (Rom) - 14,07mKristiina Makela (Finl) - 13,99m19h18 -fazneste salto, o pior nesta final até ao momento. Segue em19h16 - Ana Peleteiro faz nulo e continua à mercê da portuguesa, que ainda vai saltar neste terceiro ensaio.19h15 - Atenção! A romena Caterine Ibarguen faz 14,40m e iguala a marca de Mamona...19h13 - Nulo para Rojas, que mantém-se na dianteira com aquele salto tremendo de 15,37m.19h12Terceira série já em andamento, com Shanieka Ricketts a melhorar, subindo para 14,92m. Reforça o segundo lugar.Yulimar Rojas (Ven) - 15,37mShanieka Ricketts (Jam), 14,81 mKimberly Williams (Jam) - 14,64mOlha Saladukha (Ucr.) - 14,52mAna Peleteiro (Esp) - 14,47mKeturah Orji (EUA) - 14,46mCaterine Ibarguen (Col) - 14,16mAndreea Panturoiu (Rom) - 14,07mTori Franklin (EUA) - 14,07 mKristiina Makela (Finl) - 13,99mRouguy Diallo (Fran) - nulos19h05 -fazno seu segundo salto. Não melhorou mas segue em19h03 - Vem aí novamente Mamona. Nesta segunda série, apenas Rojas melhorou em relação ao primeiro salto.19h00 - Grande salto de Yulimar Rojas! A venezuelana faz 15,37 metros e é cada vez mais líder! Não ficou muito longe do recorde mundial (15,50, que já tem 15 anos). O ouro não deverá escapar-lhe...18h58 - Shanieka Ricketts (Jam) faz 14,76. Não melhora e continua em segundoYulimar Rojas (Ven) - 14,87mShanieka Ricketts (Jam), 14,81 mKimberly Williams (Jam) - 14,64mOlha Saladukha (Ucr.) - 14,52mAna Peleteiro (Esp) - 14,47mCaterine Ibarguen (Col) - 14,16mAndreea Panturoiu (Rom) - 14,07mTori Franklin (EUA) - 14,07 mKristiina Makela (Finl) - 13,81mRouguy Diallo (Fran) - nuloKeturah Orji (EUA) - nuloconsegueno seu primeiro salto. Abre muito bem a final a atleta portuguesa! Para já em quinto. Foi o melhor salto em provas ao ar livre este ano!- Segue-se Patrícia Mamona...- Yulimar Rojas (Venezuela) entrou a todo o gás e saltou 14,87 metros, liderando quando saltaram até ao momento quatro atletas. Shanieka Ricketts (Jam) fez 14,81, todas marcas acima do recorde nacional português.- A portuguesa será a nona a saltar entre 12 atletas nesta final.- Para aspirar aos lugares cimeiros, Mamona terá de rondar o seu recorde nacional, de 14,65 metros, obtidos nos Jogos Olímpicos do Brasil, em 2016.- Decorre agora a apresentação das triplistas.Patrícia Mamona entra em ação às 18h35, para a final do triplo salto feminino nos Mundiais de atletismo que decorrem em Doha. A saltadora portuguesa tentará pelo menos ficar entre as 8 primeiras, que lhe garantem um bom estatuto na bolsa olímpica para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Siga em direto!