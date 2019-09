Mundiais: Siga o desempenho de Pedro Pichardo na final do triplo salto em direto

Assim estão as contas no final dos três primeiros saltos.



1. Will Claye, 17.72

2. Pedro Pichardo, 17.49

3. Hugues Fabrice Zango, 17.46

4. Christian Taylor, 17.42

5. Cristian Nápoles, 17.38

6. Alexis Copello, 17.10

7. Jordan Díaz, 17.01

8. Ruiting Wu, 16.97

x 9. Fang Yaoqing, 16.65

x 10. Donald Scott, 16.57

x 11. Necati Er, 16.34

x 12. Almir dos Santos, 15.01



Jordan Díaz faz 17.01 e sobe a sétimo.



20h31 - Encostado à parede, Christian Taylor responde à altura, com um salto de 17.42. O norte-americano sobe a quarto e avança para a ronda final.



20h29 - Ruiting Wu não melhora (fez 16.88) e segue no sexto lugar. Segue-se Christian Taylor. Toda a pressão no norte-americano.



20h28 - O brasileiro Almir dos Santos despede-se com um salto para esquecer. Consegue a sua primeira marca, mas uns modestos 15.01.



20h27 - Hugues Fabrice Zango não consegue melhorar (fez 17.29) e mantém-se em terceiro.



20h25 - Alexis Copello safa-se do afastamento, ao saltar 17.10 no seu terceiro ensaio. O azeri sobe a quinto.

Pichardo repete exatamente aquilo que fizera no primeiro salto: 17.49.







20h21 - Cristian Nápoles faz nulo e não melhora.



20h20 - 16.65 para Fang Yaoqing. O chinês sobe a sétimo e fica a torcer por mais nulos para se apurar...



20h19 - Will Claye não consegue melhorar no terceiro salto: 17.53.



20h22 - Segue-se o terceiro salto de Pichardo. O luso-cubano já está nos saltos decisivos, mas pode tentar já marcar a diferença nesta sua terceira tentativa...

20h17 - Assim estão as coisas à entrada para o derradeiro salto da primeira fase.



1. Will Claye, 17.72

2. Pedro Pichardo, 17.49

3. Hugues Zango, 17.46

4. Cristian Nápoles, 17.38

5. Ruiting Wu, 16.97

6. Jordan Díaz, 16.86

7. Donald Scott, 16.57

8. Fang Yaoqing, 16.42

9. Necati Er, 16.34

10. Almir dos Santos, nulo

11. Christian Taylor, nulo

12. Alexis Copello, nulo



20h16 - Mais um nulo para Christian Taylor. Não está fácil para o norte-americano.



20h15 - Quem melhora é o cubano Jordan Díaz: 16.86 para subir ao 6.º posto.



20h14 - Wu Ruiting faz 16.86, não melhora e mantém-se no quinto posto.



20h13 - Novo nulo para o brasileiro Almir dos Santos.

20h11 - Hugues Fabrice Zango aproxima-se perigosamente de Pichardo, com um segundo salto de 17.46.



20h10 - Alexis Copello volta a fazer nulo...



20h09 - É a vez de Pichardo... mas sem melhorar. O luso-cubano faz 17.28 nesta sua segunda tentativa.



20h07 - Cristian Nápoles também melhora, neste caso também o seu recorde pessoal. O cubano saltou em 17.38.



20h06 - Fang Yaoqing melhor na sua segunda tentativa, passando para 16.42.

20h04 - Will Claye está 'on fire'! O norte-americano eleva ainda mais a fasquia e chega-se aos 17.72.



20h02 - Assim estão as coisas ao fim da primeira série de saltos



1. Will Claye, 17.61

2. Pedro Pichardo, 17.49

3. Cristian Nápoles, 17.36

4. Hugues Zango, 17.18

5. Ruiting Wu, 16.97

6. Necati Er, 16.34

7. Fang Yaoqing, 15.94

8. Jordan Díaz, 15.88

9. Alexi Copello, nulo

10. Almir dos Santos, nulo

11. Christian Taylor, nulo

12. Donald Scott, nulo



20h01 - O cubano Jordan Díaz é o penúltimo a saltar e nem sequer supera a barreira dos 16 metros: 15.88. E a fechar Donald Scott faz nulo.

19h59 - Forte candidato ao pódio, Christian Taylor faz nulo no arranque.

19h58 - Nulo para o brasileiro Almir dos Santos, enquanto Wu Ruiting consegue 16.97m.



19h55 - Atleta que pode ameaçar Pichardo na luta pelo pódio, Alexis Copello fez nulo na sua primeira tentativa, ao passo que Hugues Fabrice Zango se ficou pelos 17.18.



19h53 - Bom salto de entrada para Pedro Pablo Pichardo! O luso cubano faz 17.49 metros e ascende ao segundo lugar provisório.



19h51 - Cristian Nápoles faz um recorde pessoal e sobe ao segundo lugar: 17.36 metros. Segue-se Pichardo...

19h50 - Salto modesto para o chinês Fang Yaoqing: 15.94.



19h49 - Necati Er abre o concurso com 16.34 metros, logo seguido por um registo brutal de Will Claye: 17.61! O norte-americano mostra logo de entrada ao que vem...



19h45 - Os atletas já foram apresentados e é hora do início da ação...



- Detentor da quarta melhor marca mundial do ano (17.53 metros), o atleta luso-cubano fez 17.38 logo na primeira tentativa das qualificações e foi um dos únicos a conseguir o apuramento direto para esta final, a par de Hugues Fabrice Zango (17.17). Uma qualificação onde, recorde-se, Nélson Évora não conseguiu passar dos 16.80, um registo que o deixou fora da decisão.

- Algumas horas depois de João Vieira ter dado a Portugal a primeira medalha nestes Mundiais de atletismo de Doha, Pedro Pichardo entra em ação esta noite na final do triplo salto, a partir das 19:45, numa decisão na qual é visto como um dos grandes favoritos a subir ao pódio.