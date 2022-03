Mundiais: Tiago Pereira vai "levar dois centímetros para o verão"

O português Tiago Luís Pereira ficou esta sexta-feira a dois centímetros de se qualificar para os últimos saltos da final do triplo salto dos Mundiais em pista coberta, distância que vai levar como motivação para a temporada ao ar livre.

Depois de um nulo no primeiro salto, Tiago Pereira saltou a 16,05 e a 16,46 metros, ficando na nona posição, a apenas dois centímetros das três últimas tentativas, destinadas aos oito melhores.

"Naturalmente não estou satisfeito. O inverno não foi particularmente bom, não efetuei boas provas, não estive no meu melhor. Hoje sentia-me bem, sabia que podia saltar longe, mas não o fiz, isso é que importa. Dois centímetros são dois centímetros, são dois centímetros que vou levar para o verão, para a minha preparação", assumiu.

O campeão português 'indoor' disse que "no desporto ou se acerta ou se erra" e que falhou o primeiro, que "era o maior" e que lhe "garantiria os saltos finais".

"Tentei jogar pelo seguro no segundo, o que não se deve fazer, porque nunca corre bem e não correu. No último arrisquei, fiquei a dois centímetros. O inverno não me correu nada bem. Hoje acreditei que podia saltar, porque tive uma lesão no início de janeiro, que complicou as contas, as provas foram-me correndo mal, não saltei bem. Hoje estava bem para saltar. Não aconteceu. São dois centímetros que vou guardar e o verão vai ser produtivo", disse.