Nacionais de Clubes: Pedro Pichardo vence triplo salto em Pombal

Tal como Patrícia Mamona, Pedro Pichardo também cumpriu o seu favoritismo nos Nacionais de Clubes que decorrem na Expocentro, em Pombal, tendo vencido tranquilamente o concurso do triplo salto.

O atleta do Benfica, campeão olímpico em Tóquio'2020, fez apenas um salto válido, logo o primeiro, com 16,57 metros. Pichardo ficou à frente de Tiago Pereira (Sporting), que fez 16,21 metros, e de Oleks Lyashchenko (AJS), com 15,50.

Nestes Nacionais de Clubes, o Benfica confirmou o título no setor masculino, enquanto o Sporting venceu no setor feminino.