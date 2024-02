Nacional de Clubes: Dobradinha histórica do Benfica

O Benfica venceu este domingo o Nacional de Clubes de atletismo em pista coberta em masculinos e femininos, alcançando uma 'dobradinha' que lhe fugia desde 1994, há 30 anos.

No pavilhão da Expocentro, em Pombal, distrito de Leiria, as 'águias' venceram os 'leões' no setor masculino por um ponto de vantagem (97 contra 96), tendo o anúncio do vencedor sido adiado mais de 30 minutos devido a protestos do Sporting, por motivos não revelados, que foram analisados pelo júri de apelo da competição, disse fonte da Federação Portuguesa de Atletismo.

Depois de ter perdido para o Sporting por meio ponto em 2023, vendo então a equipa 'leonina' pôr termo a 12 títulos consecutivos, o Benfica voltou este ano ao triunfo em masculinos, mantendo a vantagem de um ponto que detinha no fim da primeira jornada da competição, realizada no sábado. O terceiro lugar foi para a Juventude Vidigalense, com 56 pontos.

No setor feminino, a vitória do Benfica acabou com o domínio sportinguista na modalidade (13 títulos consecutivos entre 2011 e 2023 e 29 títulos desde 1995, apenas interrompidos pela vitória do FC Porto em 2010).

O Benfica alcançou 93 pontos, contra 90 do Sporting, tendo o lugar mais baixo do pódio sido conquistado pelo Jardim da Serra, da Madeira, com 58 pontos.