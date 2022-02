Nacionais de Clubes: Patrícia Mamona confirma favoritismo no triplo salto

Patrícia Mamona cumpriu este domingo o seu favoritismo no Nacional de Clubes indoor na Expocentro, em Pombal, ao vencer o concurso do triplo salto com relativa facilidade.A atleta do Sporting, que conquista a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2022, fez apenas um salto válido, logo o primeiro, onde saltou 13,77 metros. Patrícia Mamona ficou à frente de Catarina Queirós (12,85) e Shaina Mags (12,75).Recorde-se esta competição termina este domingo, com o Sporting a liderar o setor feminino, enquanto o Benfica comanda o masculino.