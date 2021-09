Namorada de Nelson Évora responde a quem a critica por ter comprado carro de 55 mil euros

A namorada de Nelson Évora e medalhada olímpica, Ana Peleteiro, foi arrasada nas redes sociais com comentários depreciativos depois de ter comprado um carro de luxo por mais de 55 mil euros.





Amancio Ortega se compra un yate con su dinero donde le da la gana,.es un buen explotador, pero ojo Ana Peleteiro se compra un coche de 60 mi eur, y es ganado con su sudor,..la izquierda de doble rasero. — Español de derechas (@DerechasEspanol) September 25, 2021

Ana Peleteiro la humilde, me parece perfecto que se compre ese coche si tiene el dinero, pero que no de lecciones de moralidad a nadie, que ella hace lo mismo. La gente de izquierdas.... — Adam Warlock (@IamAdamWarlock) September 25, 2021

"La envidia es el homenaje que la

mediocridad le rinde al talento."

(Jackson Brown) pic.twitter.com/XbkPsJtm49 — ANA PELETEIRO BRIÓN (@apeleteirob) September 25, 2021

El problema no es comprar un coche, sino que lo haga ella. Más allá de la envidia, habría que añadir cómo algunos se revuelven por ver a mujeres exitosas y autosuficientes.



¿O acaso hemos visto críticas a hombres por sus coches? Futbolistas ni digamos.



Ni caso Ana, brava! https://t.co/ebQVhWivh2 — Laura Redondo (@LauraRdondo) September 25, 2021







A la ultraderecha no le molesta que te hayas comprado un coche, lo que realmente no pueden asumir es que eres negra y mujer y has triunfado gracias a tu esfuerzo. Disfruta de tú éxito y que les den mucho por el culo a esos miserables. Son basura. https://t.co/3TSTkcOirI — Justo ?? (@Justo04276241) September 25, 2021

Entre os vários comentários contra a atleta, que conquistou a medalha de bronze em Tóquio no triplo salto, estão muitos ligados à direita espanhola.Ana Peleteiro utilizou o Twitter para responder às muitas críticas e publicou duas fotografias. Uma dentro do novo carro, outra onde cita Jackson Brown: "A inveja é a homenagem com que a mediocridade compensa o talento".A reação da atleta olímpica levou a muitos 'aplausos' dos internautas, que se mostraram ao lado de Peleteiro.