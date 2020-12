Nelson Évora deixa Sporting e assina pelo Barcelona

Depois de ter em Portugal representado os três grandes, Nelson Évora vai agora vestir as cores do Barcelona. A novidade foi dada pelo próprio atleta nas redes sociais, numa publicação na qual partilhou uma foto com a camisola do emblema catalão com a mensagem "A vida não pára de me surpreender! Més que un club, mais que um campeão!".





Nelson Évora, lembre-se, deixou o Sporting no final da presente temporada após o término do vínculo que ligou as duas partes nos últimos quatros anos. Um período no qual o atleta, de 36 anos, conquistou os títulos europeus em pista coberta, em Belgrado, em 2017, e ao ar livre, em Berlim, no ano seguinte, assim como as medalhas de bronze nos Mundiais de 2017, em Londres, e 'indoor' de 2018, em Birmingham, sem que tivesse alcançado ainda os mínimos para Tóquio'2020, fixados em 17,14 metros.Essa será a sua meta para os meses que faltam até aos Jogos, mas tudo leva a crer que, mesmo sem atingir os mínimos, consiga o apuramento através do ranking de qualificação.