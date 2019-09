Nelson Évora e a Liga Diamante em diferido na Sport TV: «O futebol é que interessa»

Nelson Évora e Pablo Pichardo medem força na final da Liga Diamante , em Bruxelas, competição cujos direitos de transmissão televisiva foram assegurados pela Sport TV. Esta sexta-feira, a conta de Instagram Planeta de Atletismo, dedicada à modalidade, criticou o facto da estação transmitir a prova em diferido devido aos jogos de qualificação para o Euro'2020, publicação prontamente comentada por Évora."O canal 'desportivo' que detém os direitos televisivos da Diamond League em Portugal não irá transmitir em direto o meeting de Bruxelas, que contará com 15 finais da edição 2019 da Diamond League. Prefere transmiti-lo com duas horas e meia de atraso, em diferido. À hora do evento, o referido canal - que na verdade são 5 canais - irá transmitir emocionantes duelos de futebol (com bastante interesse nacional), como o San Marino x Bélgica, o Escócia x Rússia ou o Eslováquia x Croácia, jogos de qualificação para o Campeonato da Europa (de futebol, claro). A Diamond League é a maior competição anual mundial de Atletismo e entre os presentes nas finais de hoje constam dois atletas portugueses no Triplo Salto: Pedro Pablo Pichardo e Nelson Évora. Um deles foi o vencedor da competição em 2018. O outro é um campeão olímpico e mundial.A (falta de) cultura desportiva é responsabilidade de todos nós", pode ler-se no post, ao qual o atleta de triplo salto do Sporting respondeu:"Existem muitas outras coisas que nos frustram. Agora se este caso vos deixa frustrados imaginem a mim que tentei anos a fio divulgar esta modalidade. O futebol é que interessa pessoal não vale a pena chatearem-se", escreveu.E completou depois, ripostando a outro comentário: "Aqui continuo contra todas as odds... É fixe ver como se coçam depois".Recorde-se que este é o primeiro confronto entre Évora e Pichardo num grande palco internacional. Em relação a Évora, o objetivo é melhorar os 17,13 m conseguidos no Meeting do Mónaco, a 12 de julho, onde ficou a um centímetro dos mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio’2020 e mostrar que ainda tem uma palavra a dizer, aos 35 anos, no Campeonato do Mundo em Doha.