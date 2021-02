Nelson Évora: «Estava disposto a fazer sacrifícios para ficar no Sporting»

Nelson Évora deixou o Sporting e assinou pelo Barcelona no final do ano passado, mas o campeão olímpico do triplo salto em 2008 explicou, em declarações à RTP, que estava disposto a "fazer sacrifícios" para continuar em Alvalade.





"O Sporting achou que não fazia sentido a minha continuação no clube, com muita pena minha porque eu tinha vontade de continuar. Inclusive posso dizer que estava disposto a fazer alguns sacrifícios para tal, mas a verdade é que o Sporting nunca teve nenhuma proposta para mim. Não teve interesse em continuar comigo", contou o atleta."Já sabia com alguma antecedência, não me apanhou de surpresa como no passado em outras situações aconteceu. A vida continua", continuou.Nelson Évora admite que não contava ir para o estrangeiro nesta fase. "Sempre fui muito resistente a vir para o estrangeito, sempre quis ficar em Portugal. Estava muito bem no Sporting e achava que ia ficar pelo menos até depois dos Jogos Olímpicos. A proposta do Barcelona veio de uma forma inesperada, não sabia que me conheciam tão bem. É um clube grande e estou super orgulhoso desta nova etapa."