Nem parecia a primeira vez para Rui Teixeira! O sportinguista estreou-se em grande na maratona ao fazer os 42 quilómetros da prova em 2:25.16 horas, terminando no 11º posto como o melhor português.

"Foi uma estreia muito positiva. Não podia estar mais feliz. Escolhi vir aqui a Lisboa por ser uma organização do Maratona Clube de Portugal, o meu anterior clube que tive a honra de representar, e também por não ter a pressão da marca. Não queria olhar para o relógio. Vinha com ambições de lutar pelo lugar de melhor português, numa maratona que vai ser, sem dúvida, uma das melhores da Europa. Corri quase 30 km sozinho. Mostrei uma força física e mental muito forte. Ainda passei alguns africanos pelo meio. Saio daqui muito satisfeito e com vontade de repetir outra maratona, mas agora para lutar por outros objetivos e arriscar mais", afirmou Rui Teixeira, de 37 anos, apontando já a desafios futuros.

"Estou pré-selecionado para o campeonato da Europa de seleções, em dezembro. Vou mostrar ao selecionador que mereço esse lugar e que posso ajudar a equipa a conseguir o melhor lugar possível", afirmou o português.