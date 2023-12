Notícia Record: Auriol Dongmo sofre grave lesão e está em risco para os Jogos Olímpicos

Auriol Dongmo sofreu uma fratura numa perna durante um treino, tendo sido já operada, apurou. A cirurgia correu bem e a atleta luso-camaronesa, de 33 anos, está já em recuperação.Dada a gravidade da lesão, a lançadora de peso está assim em risco para os Jogos Olímpicos de Paris'2024.Recorde-se que Auriol Dongmo já alcançou a marca de qualificação exigida pela World Athletics para os Jogos Olímpicos.A atleta do Sporting tem um vasto currículo, com destaque para as medalhas de ouro no Campeonato do Mundo de pista coberta em 2022, Campeonato da Europa de pista coberta em 2021, e ainda a medalha de prata no Europeu de 2022.Nos Jogos Olímpicos de Tóquio'2020, Auriol Dongmo ficou no 4.º lugar, a apenas cinco centímetros da medalha de bronze.Com esta notícia, Auriol Dongmo vai ser outra atleta de referência a ter de lutar contra o tempo para estar em boas condições físicas para marcar presença em Paris'2024. Recorde-se que também Telma Monteiro está a recuperar de lesão grave