Número da porta de casa 'salva' Salwa Eid Naser de castigo

Salwa Eid Naser, a atleta do Bahrain atual campeã do mundo dos 400 metros, viu o tribunal dar-lhe autorização para voltar a competir, após a suspensão preventiva imposta em junho por falhar a localização da atleta para ser testada para doping.





Segundo informou a unidade de integridade do atletismo, o tribunal disciplinar da Federação Internacional de Atletismo (World Athletics) anulou um dos seus quatro controlos falhados e, com isso, retirou a sanção inicial de dois anos de suspensão.O tribunal decidiu anular o controlo falhado de abril, devido a problemas com a morada da atleta, pelo que as demais infrações juntas se estendem por um período superior a um ano, o que impossibilita a sanção.Segundo a informação recolhida, a morada de Salwa estava indicada como sendo no 11.º andar, edificio 964, rua 833, bloco 908 Riffa, Bahrein. No entanto, o edificio 964 não existe e o correto seria 954, assim como o número da porta, que em vez de 11 seria 12.Confusões que levaram o tribunal disciplinar da Federação Internacional de Atletismo a decidir anular o controlo antidoping falhado.