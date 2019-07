O mistério da idade de Edward Zakayo: Benfica mostra certidão de nascimento

A idade do atleta queniano Edward Zakayo foi um dos temas de maior nas últimas semanas, com as redes sociais a entrarem em polvorosa pelas dúvidas que foram geradas em torno dos 17 anos que o atleta do Benfica teria. A situação levou a uma primeira reação oficial do clube da Luz, que lamentou as especulações criadas, e agora motivou mesmo a disponibilização da certidão de nascimento e também do passaporte do jovem, após pedido feito pelo programa Polígrafo SIC.





Nas imagens divulgadas pela estação de Carnaxide, que poderá ver nas fotos acima, é possível confirmar-se que os dados constantes da inscrição do atleta na IAAF, nomeadamente a sua data de nascimento (25 de novembro de 2001), são os mesmos que estão nestes dois documentos. A título de curiosidade, de referir que o registo de Edward Zakayo foi feito em 2016, quando o atleta tinha 14 anos.