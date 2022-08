E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os atletas de marcha Sandra Silva e Rui Coelho lamentaram, esta quinta-feira, a ausência da convocatória para representar Portugal nos Campeonatos Europeus de atletismo, que se disputam em Munique, Alemanha, de 15 a 21 de agosto.

Numa mensagem divulgada nas redes sociais, a marchadora Sandra Silva, que esteve recentemente presentes nos Mundiais de Eugene'2022, referiu que, apesar de "cumprir todos os requisitos impostos" pela Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), acabou por ficar de fora, esclarecendo que não abdicou da presença na competição.

"Fiquei de fora porque estou muito aquém das expectativas, mesmo com um recorde pessoal. Obrigado FPA pelo docinho e por logo a seguir me fazerem sentir um lixo", afirmou a atleta.

Nos Mundiais, Sandra Silva concluiu a prova dos 35 quilómetros marcha na 35.ª posição, com o tempo de 3:17.23 horas, a 38.07 minutos da vencedora.





A marchadora está na lista de atletas elegíveis para o Europeus nos 35 quilómetros marcha, mas acabou por ficar de fora, tal como Rui Coelho, que também está nos elegíveis na mesma distância, não consta nos 43 convocados para Munique.

"É com profunda tristeza, revolta e sem justificações para vos dar que comunico que, por exclusiva decisão da Federação Portuguesa de Atletismo, não estou convocado para o Campeonato da Europa de atletismo a decorrer em Munique este mês, embora esteja apurado e a cumprir todos os requisitos definidos para tal. E isto sem que nenhum esclarecimento chegasse a mim, ao meu treinador ou ao meu clube, não vos conseguindo infelizmente transmitir mais informações", referiu o atleta.

Rui Coelho, que também esteve nos Mundiais nos Estados Unidos, terminando no 39.º lugar os 35 quilómetros marcha, explicou que cumpria os requisitos para estar presente nos Europeus, manifestando a intenção de recorrer desta decisão.

"Resta-me agradecer a todos o apoio ao longo desta época, manifestando desde já a intenção de levar até ao fim todos os recursos, extrajudiciais e judiciais que tenho ao dispor para a resolução desta questão. Sem exceção, mais uma vez vou reunir todos os esforços por este objetivo e em nome da paixão e dedicação que nutro pelo desporto", acrescentou.





A FPA confirmou quarta-feira a presença de 43 atletas nos Europeus, a maior delegação de sempre, que integra, pela primeira, um saltador em altura (Gerson Baldé), um lançador de dardo (Leandro Ramos) e uma estafeta de 4×400 metros.

Além de Pichardo, campeão olímpico em Tóquio'2020 e mundial em Eugene'2022, destacam-se na seleção portuguesa Patrícia Mamona, medalha de prata no triplo em Tóquio'2020, João Vieira, quarto nos 50 km marcha dos últimos Jogos Olímpicos, e Auriol Dongmo, quarta em Tóquio'2020.

João Vieira, com a sétima presença, vai tornar-se no atleta luso com mais participações Europeus, enquanto Inês Henriques, Sara Moreira e Patrícia Mamona vão chegar à sexta presença, o mesmo número que tem Fernanda Ribeiro.