Olímpia Barbosa e Rasul Dabo fazem mínimos para os Europeus

Três dias depois do Nacional de Clubes da 1ª Divisão, em Braga, vivido sempre num ambiente de forte pressão, foi bonito de ver, ontem, no Jamor, um atleta do Benfica, João Oliveira, e outro do Sporting, Rasul Dabo, abraçados de forma efusiva. E o caso não era para menos: Rasul Dabo fez os mínimos para o Europeu de pista coberta em Glasgow (1 a 3 de março) nos 60 metros barreiras, com 7,77 segundos, já o brasileiro da Luz ganhou a prova, batendo o recorde pessoal, com 7,71 segundos.

O contentamento foi tanto que João Oliveira andou com o seu treinador, João Abrantes, às costas no CAR Jamor, onde se realizaram algumas provas para alguns atletas tentarem mínimos.

Rasul Dabo foi o último a fazer mínimos, elevando para 14 o número de portugueses para o Europeu. Isto porque poucos minutos antes outra atleta do Sporting, Olímpia Barbosa, também carimbou o passaporte nos 60 metros barreiras, ao vencer com 8,20 segundos. Curiosamente, tanto Dabo como Olímpia são orientados pela mesma treinadora, Anabela Leite.

Foi o ponto alto da reunião no CAR Jamor, goradas que foram as expectativas em redor da sportinguista Evelise Veiga, no comprimento, em que venceu com 6,40 metros. O mínimo era de 6,50.