Organização antecipa hora de partida da Maratona e Meia Maratona de Lisboa

A organização decidiu antecipar a hora do início da Maratona e da Meia Maratona que este domingo vão ter lugar em Lisboa.Em comunicado, o Maratona Clube de Portugal, explica que "perante as previsões meteorológicas que preveem temperaturas elevadas no próximo domingo, dia 8, a organização da EDP Maratona de Lisboa, da Luso Meia Maratona e da EDP 8K anteciparam as respetivas partidas para: EDP Maratona de Lisboa: 07h00; Luso Meia Maratona: 09h00; EDP 8K: 09h00".Refere ainda a organização que "os tempos limite para terminar as provas também foram revistos: 5 horas para a Maratona, 2 horas e meia para a Meia Maratona e 8K""Com esta antecipação, a organização pretende proteger os participantes das horas mais quentes. De relembrar que a organização reforçou os abastecimentos de água e chuveiros ao longo do percurso".A organização lembra ainda que "no total a EDP Maratona de Lisboa terá 13 abastecimentos e 3 chuveiros ao longo do percurso. Além da água entregue na partida, a Luso Meia Maratona terá 3 chuveiros e 4 abastecimentos e a EDP 8K um abastecimento, no final da ponte, e dois chuveiros (comuns à meia maratona)".