Os segredos da recuperação do homem que correu dez maratonas em dez dias

Há duas semanas o norte-americano Michael Wardian foi destaque no mundo da corrida por ter sido o vencedor do World Marathon Challenge, no qual o português João Neto marcou presença , onde o objetivo passava por correr sete maratonas em dias consecutivos, em continentes diferentes.Só que para Wardian o desafio de fazer 'apenas' sete maratonas pareceu demasiado curto, tanto que decidiu acrescentar mais três, todas elas corridas na zona de Washington. No total, o norte-americano de 44 anos completou as dez maratonas com um tempo total de 29 horas, 12 minutos e 46 segundos, fazendo uma alucinante média de 2:55:17 horas por maratona! A confirmar-se este novo recorde, Wardian pulveriza o anterior máximo em 42 minutos!Mas, então, quais são os conselhos deste verdadeiro papa-maratonas para superar toda esta enorme tareia física? Desafiado pela revista 'Runner’s World', o ultramaratonista norte-americano partilhou os seus quatro conselhos, os quais, diga-se, são bastante simples.é o primeiro deles e talvez o mais importante. "Normalmente tenho muito cuidado com a nutrição. Se não cuidares de ti vais acabar por sofrer", admitiu o maratonista, que segue uma dieta vegetariana.De seguida, recomenda a, como por exemplo botas de compressão ou o Hyperice Hypervolt, uma espécie de massajador vibratório. Mas não se pense que Wardian usa apenas produtos de topo. Na sua mala também segue um rolo de massagem miofascial e uma bola de lacrosse.E como o período de recuperação não tem de ser aborrecido, o conselho seguinte é simplesmente.... Dançar, por exemplo, é visto como uma forma eficiente de recuperação, já que permite libertar as pernas depois de cada corrida. "É um bom método de recuperação ativa", explica.E, por fim,. Neste campo, Wardian assume que não é bem sucedido. "Durmo pessimamente. Foi algo que quis mudar em relação à edição do ano passado, mas acabei por fazer ainda pior", atirou o corredor, que no total das sete maratonas do World Marathon Challenge dormiu apenas 14 horas.