Pai de Pichardo avisa Nelson Évora: «Não vai ter problemas com o Pedro mas sim comigo!»

Jorge Pichardo, pai de Pedro Pablo Pichardo, acusou Nelson Évora de ter mudado de atitude para com o atleta luso-cubano a partir do momento em que este passou a ter nacionalidade portuguesa. E deixou claro que, a continuar assim, o campeão olímpico de 2008 "vai ter problemas" não com Pichardo, atual campeão olímpico, mundial e europeu, mas com... o próprio Jorge."Quando chegámos a Portugal, ele falava e dava-se connosco. Da noite para o dia, parece que passou a ser um problema terem dado a nacionalidade portuguesa ao Pedro. Pelo menos é como se não me conhecesse e ao meu filho. Dizem que o Nelson ataca e que faz bullying... não sabem o que é fazer bullying e nós não entendemos isso. Falar e criticar é bullying? Isso não é bullying, é apenas palhaçada. Isso não preocupa", começou por dizer Jorge à SIC Notícias."Como não lhe respondemos na primeira vez, ele pensa que pode contnuar a fazê-lo. Era altura de o Pedro responder para que saiba que o Pedro é bom dentro e fora da pista. Foi a única coisa que fizemos. Ele não vai ter problemas com o Pedro, vai é ter problema comigo", vincou o pai de Pichardo.Recorde-se que Nelson Évora afirmou, numa entrevista ao 'Observador', que "Pichardo foi comprado para ter resultados a curto prazo", o que motivou uma resposta do também atleta do triplo salto, este no Instagram: "Não sou uma prostituta, nem como tu que saíste mal do Benfica porque te ofereceram mais."