Patrícia Mamona e Arialis Gandulla terceiras em Madrid

As portuguesas Patrícia Mamona e Arialis Gandulla foram esta quarta-feira terceiras colocadas nas provas do triplo salto e 60 metros do Meeting de Madrid, numa competição em pista coberta, referente ao World Athletics Indoor Tour Gold, na qual Auriol Dongmo desiludiu com apenas um quinto posto no lançamento do peso.Na prova do triplo salto, a primeira internacional que Mamona faz nesta temporada, a triplista lusa fez o seu melhor salto em 13,98 metros, bastante longe da sua melhor marca da época, os 14,41 que fez em Pombal, há duas semanas. A portuguesa fechou um pódio que teve as cubanas Liadagmis Povea (14,65) e Leyanis Perez (14.50) nos dois primeiros postos.Já Arialis Gandulla foi também terceira nos 60 metros, com 7,22 segundos que ficam bem próximos da sua melhor marca pessoal (7,18). A portuguesa de origem cubana terminou com o mesmo tempo da segunda, a holandesa N'ketia Seedo, isto numa prova na qual Aminatou Seyni venceu com novo recorde do meeting (7,08).No lançamento do peso, Auriol Dongmo era a grande candidata mas não foi além da 5.ª posição, num concurso no qual apenas fez duas tentativas válidas, com 19,09 metros como melhor marca. Vencou a canadiana Sarah Mitton, com 19,76 metros, à frente de Chase Ealey (19,64) e Jessica Schilder (19,25).Nota ainda para o quarto posto de João Coelho nos 400 metros (46,84 segundos) e o sétimo lugar de Abdel-Kader Larrinaga nos 60 metros barreiras (7,75 segundos).