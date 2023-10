Patrícia Mamona é embaixadora Multicare Vitality: «Uma grande emoção»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A atleta olímpica do triplo salto, Patrícia Mamona, voltou a associar-se à iniciativa e, como embaixadora do programa Multicare Vitality, assumiu ter o "papel de motivar" os participantes. "Este ano foi espetacular. Pela primeira vez tivemos os mais pequenos e foi grande emoção ver que o desporto une pessoas e gerações. É um ambiente espetacular, sou desportista e fico muito feliz", comentou a atleta de 34 anos, que deu o tiro de partida para as várias provas. Já a pensar na edição de 2024, apelou: "Esta prova pode ser o primeiro passo para uma vida mais saudável. Às vezes precisamos de um empurrão, que nos motivem. Esta iniciativa é uma forma de dar o passo para uma vida mais saudável. Não precisa de ser alta competição, pode ser algo básico como caminhar.