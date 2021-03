Patrícia Mamona em ação no Europeu de pista coberta: siga a final do triplo salto em direto

16h50 - A final está a correr de feição às cores nacionais. Patrícia Mamona está bastante segura, tem evoluído de salto para salto e a julgar pelas suas reações... ainda tem alguma carta na manga.





16h49 - Patrícia Mamona para o terceiro salto. É um novo recorde nacional indoor para a atleta do Sporting!16h47 - Papachristou não consegue melhorar na terceira tentativa. Skvartsova consegue registar a sua primeira marca, mas nuns bem modestos16h44 - Está fechada a segunda ronda de saltos. Eis a classificação por agora1. Patrícia Mamona, 14,382. Paraskevi Papachristou, 14,313. Kristiina Mäkelä, 14,234. Neele Eckhardt, 14,185. Senni Salminen, 14,146. Neja Filipic, 14,027. Ana Peleteiro, 13,988. Viyaleta Skvartsova, dois nulos16h39 - Mäkelä faz nulo, tal como Peleteiro nesta segunda tentativa...16h36 - Patrícia Mamona melhora! A portuguesa volta a saltar muito bem e agora amplia a sua marca para os. Mamona não fica totalmente satisfeita, mas a liderança é cada vez mais sua...16h34 - Paraskevi Papachristou melhora o primeiro salto, chega aos, mas continua atrás de Mamona. Salminen também melhorou ().16h31 - Kristiina Mäkelä conseguiu um bom salto () e salta diretamente para o terceiro lugar. Já Peleteiro ficou-se nos. Por agora, concluída a primeira ronda de saltos Patrícia Mamona está na liderança.16h28 - Mamona na liderança! Apesar de não ter ficado totalmente satisfeita, a atleta do Sporting chega aos16h27 - Salta agora Patrícia Mamona.16h26 - Paraskevi Papachristou dá já um aviso à navegação. A grega salta. Seguiu-se Senni Salminen, com, e um nulo de Viyaleta Skvartsova.- Tudo pronto para o arranque desta final. Mamona, refira-se, tem a segunda melhor marca da temporada entre as finalistas, mercê dos seus 14,43 metros, conseguidos precisamente nas qualificações. Paraskevi Papachristou, com 14,60 metros, é a melhor do ano, mas atenção à espanhola Ana Peleteiro, que apesar de ter 'apenas' 14,21 metros este ano já conseguiu no passado 14,73.- Depois de Auriol Dogmo e Pedro Pichardo, Patrícia Mamona tem este domingo a chance de dar a Portugal mais uma medalha nestes Europeus de pista coberta, quando pelas 16h20 entrar em ação na final do triplo salto. Uma decisão para seguir a par e passo no site de. Fique por aí!