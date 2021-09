Patrícia Mamona em quarto na grande final da Diamond League

Patrícia Mamona foi a quarta colocada no triplo salto da grande final da Diamond League, esta quinta-feira realizada em Zurique, na Suíça. A portuguesa, medalha de prata nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, esteve durante vários minutos em segundo, apenas atrás da favorita Yulimar Rojas, mas acabaria por ser superada pelas jamaicanas Shanieka Ricketts e Kimberly Williams na tabela.





Patrícia Mamona, que tem um recorde pessoal de 15.01 metros (feito em Tóquio) conseguiu como melhor marca 14.33, alcançados no quinto ensaio. Relativamente ao podio, Rojas venceu sem grande surpresa e com um novo recorde do meeting helvético (15.48 metros), à frente de Ricketts (14.64) e Williams (14.47).Com este resultado, Mamona encaixa quatro mil dólares, referente ao prémio final desta decisão da Diamond League.