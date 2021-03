Patrícia Mamona: «Houve uma fase em que senti que tinha de provar alguma coisa»

Este domingo consagrada como campeã europeia do triplo salto em pista coberta, Patrícia Mamona assumiu após a sua conquista em Torun que chegou a passar-lhe pela cabeça abdicar de competir em indoor para se focar totalmente nas provas ao ar livre. E em boa hora não o fez, já que deu a Portugal a terceira medalha na Polónia, isto numa prova que serviu também para a própria atleta confirmar algo a si mesma.





"Sinto-me muito satisfeita com este título. Devido a muitas situações, cheguei a equacionar nem fazer pista coberta, só estava a pensar no ar livre. Houve uma fase em que senti que tinha de provar alguma coisa! E comecei a concentrar-me nisso, que tinha de provar a mim própria, apesar de tudo o que fiz, tenho a certeza de que ainda posso fazer mais", começou por dizer a atleta do Sporting, ao site oficial da FPA.Sobre a prova em si, Mamona considera que "foi um concurso muito bom" e assume que o facto de ter entrado na frente lhe deu outra perspetiva da concorrência. "Consegui estar na luta, na liderança, fui vendo elas fazerem os seus saltos, mas confesso que nem queria saber o que faziam. Só estava a saltar para ser melhor. Eu só sabia que tinha de fazer melhor em cada momento", frisou a triplista, que na hora dos agradecimentos deixou uma mensagem especial ao seu técnico."Tenho de agradecer, especialmente ao meu treinador [José Uva], porque ele esteve sempre lá, a fazer-me acreditar em mim, nas minhas capacidades, bem como a algumas pessoas que me conhecem bem e sabem da história toda, que me apoiam a 100 por cento", declarou.A finalizar, de olho no que aí vem, Mamona assume que "há muito tempo" procurava uma marca como a que alcançou esta tarde (14,53 metros) e que esta lhe dá motivação para o futuro. "Esta foi uma competição muito forte. Sem dúvida, esta competição transformou-se numa grande lição de vida. E levo daqui mais determinação para uma época importante na minha carreira".