Patrícia Mamona lutou contra a Covid-19 antes de vencer ouro em Torun: «Passei por um mau momento»

Patrícia Mamona revelou ter passado por momentos complicados no último mês, depois de ter contraído a Covid-19 em plena preparação para este Europeu de pista coberta, onde acabou por conquistar o ouro no triplo salto. À RTP, a atleta do Sporting assume que chegou a pensar nem ir a Torun, mas que a sua vontade de mostrar que ainda era capaz foi decisiva para ir em busca da qualificação e, depois, de uma boa performance na Polónia.





"Sinceramente estava a pensar em ultrapassar cada etapa porque vim para esta competição para provar o contrário, que conseguia estar em forma. Estou muito emocionada... Foi um mês mesmo atribulado. Estive mesmo para não vir. Psicologicamente estava muito em baixo, mas fui buscar forças até lá ao fundo e acreditei até à última que me conseguia qualificar. Já que estava aqui em Torun era mesmo para dar tudo", começou por dizer."Se me dissessem há um mês que eu conseguia estar aqui em forma e ser campeã da Europa não acreditava. Ainda passei por um mau momento, mas assim que recuperei estava a pensar em provar o contrário, em mostrar que era capaz e foi isso que demonstrei. Fui buscar forças lá no fundo. Estou muito feliz", declarou.Em Torun, Mamona realizou um concurso bastante regular, algo que atribui à sua "fome de vencer, de provar o contrário, de querer sempre mais e melhor". "Tenho trabalhado imenso. Tive muitos entraves, mas cada um deles dava-me mais razões para voltar mais forte. Obviamente que com a qualificação fiquei bastante confiante, mas não vou mentir: cada salto para mim era uma surpresa, porque nem eu sabia se ia conseguir estar aqui em boa forma. Estou muito feliz, estar saudável é muito bom", assumiu a triplista, que dedicou esta medalha "a todos os portugueses, a todos os que têm sido afetados pela Covid-19, que não desistam!"A finalizar, a atleta do Sporting assume que este ouro a deixa "muito mais confiante" em ano de Jogos Olímpicos. "Esta competição foi para sair da minha zona de conforto e é esta confiança que tenho para os Jogos".