Patrícia Mamona oitava no Meeting do Mónaco

A portuguesa Patrícia Mamona foi esta quarta-feira a oitava colocada no Meeting do Mónaco da Diamond League, naquela que foi a sua derradeira prova antes dos Europeus de Munique - entra em ação no dia 19, na próxima sexta-feira.Vinda de uns Mundiais nos quais foi também oitava, com 14,29 metros, a atleta do Sporting não passou dos 14,23 metros nesta ocasião, conseguidos ao segundo ensaio. Mamona fez ainda dois nulos (na 3.ª e 5.ª tentativa) e 14,03 e 14,05.A vitória no Mónaco foi para a suspeita do costume, a venezuelana Yulimar Rojas, pese embora esta noite ter até estado algo discreta. Fez três nulos a abrir, ao quarto fez um salto vulgar (para ela...) de 14,09, antes de chegar aos 15,01 no quinto. Uma boa marca, mas que fica a mais de meio metro do seu recorde pessoal (e mundial). Fecharam o pódio a jamaicana Shanieka Ricketts (14,91) e a norte-americana Tori Franklin (14,86).A noite de provas no tradicional meeting monegasco ficou ainda marcada pela esperada vitória de Noah Lyles nos 200 metros, com 19,46 segundos que são um novo recorde do meeting. A marca do norte-americano, não sendo a sua melhor de carreira (tem 19,31), coloca-se no nono lugar histórico e permite ao jovem norte-americano encaixar já dois registos seus no top-10 de sempre.Nos 3000 metros, Thierry Ndikumwenayo (do Burundi) fixou a sétima melhor marca da história, com uns 7:25.93 minutos que são recorde nacional do seu país. À sua frente nessa tabela histórica ficam apenas alguns nomes lendários como Hicham El Guerrouj (7:23.09), Haile Gebrselassie (7:25.09) ou Kenenisa Bekele (7:25.79). No seu global a prova foi bastante rápida, com o etíope Berihu Aregawi a ser segundo com 7:26.81 (11.ª melhor marca de sempre) e o norte-americano Grant Fisher terceiro, com 7:28.48 que são um novo recorde do continente.Nos 1.500 metros, a queniana Faith Kipyegon ficou a um pequeno passo do recorde mundial, ao cravar o cronómetro em 3:50.37, somente três décimos de segundo mais lenta do que o registo histórico de Genzebe Dibaba, de 2015. Isto numa corrida na qual deixou a concorrência bem longe (a mais de 8 segundos).A fechar, mais um tempo canhão, agora nos 100 metros femininos, com a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce a vencer com 10.62 segundos, a sua segunda melhor marca de sempre, a terceira que consegue colocar no top-10 histórico. A jamaicana, de 35 anos, fixou um novo máximo do ano e um recorde do meeting, ao passo que a costa-marfinense Marie-Josee Ta Lou conseguiu um novo recorde africano com os seus 10,72 segundos, que lhe valeram o terceiro posto - atrás de Shericka Jackson (10,71).