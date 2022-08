Patrícia Mamona: «Sou capaz de fazer mais e bem melhor»

Patrícia Mamona acabou os Europeus de Munique no quinto posto na final do triplo salto feminino. A atleta portuguesa, de 33 anos, considerou que poderia ter ido um pouco mais além."Já sabia de antemão que as pessoas transcendem-se nas finais. Finlamente estou a sentir-me normal. Estava com vontade de começar a época agora. Só nestas últimas duas semanas é que comecei a treinar como deve ser. Queria um bocadinho mais, sinceramente achei que havia a possibilidade disso porque fiz bons saltos, uns atrás da tábua. Lutei até ao final por um salto que me desse uma medalha. Infelizmente, não me saiu. Estou feliz porque estou a sentir-me eu outra vez e empolgado para começar a época, agora que ela acabou, relativamente a grandes campeonatos. Tenho de pensar no futuro. Para o ano há mais campeonatos, estou a sentir-me bem e tenho de manter-me assim, saudável. Acho que os bons saltos vão sair. Há que pensar positivo", reiterou em declarações à RTP.A atleta lusa explicou porque não conseguiu, na final, atingir a marca que alcançou na qualificação (14.45 metros)."Queria ser mais rápida mas o meu corpo não está ainda habituado a estes ritmos. Há falta de treino porque estava lesionada. Sou capaz de fazer mais e bem melhor. Se me mantiver saudável, vai sair. Estou entusiasmada para começar já a treinar", frisou Mamona.