Paulo Barbosa e Ana Ferreira vencem Crosse de Torres Vedras

Paulo Barbosa (Sporting de Braga) e Ana Ferreira (Sporting) venceram este domingo o Crosse de Torres Vedras/39.ª edição do Corta-Mato de Matos Velhos, disputado hoje, no Parque Verde da Várzea.

Paulo Barbosa concluiu os 8.000 metros da prova em 24.27 minutos, batendo Rui Teixeira (Sporting), que gastou mais dois segundos. Luís Saraiva (Sporting de Braga) completou o pódio, ao terminar a 19 segundos do seu companheiro de equipa.

Licínio Pimentel (Sporting), que procurava o seu terceiro triunfo em Torres Vedras para igualar o número de vitórias do marroquino Riad Mohamed, não foi além do 11.º posto, a 40 segundos de Paulo Barbosa.

No setor feminino, Ana Ferreira (Sporting) levou a melhor, ao concluir os 6.000 metros em 20.38 minutos, menos 20 segundos do que Jessica Augusto (Sporting), segunda classificada, e menos 30 do que Susana Cunha (Águeda), terceira.