Pedro Pichardo: «Agora já posso dizer que a medalha é nossa. Vai para casa, para o nosso país»

Pedro Pichardo assumiu a felicidade e emoção sentida este sábado no pódio dos Europeus de atletismo 'indoor', um dia depois de se sagrar bicampeão do triplo salto."Agora já posso dizer que a medalha é nossa. Já vai para casa, para o nosso país. Estou muito feliz por subir ao mais alto degrau do pódio, é uma emoção e estou muito grato e satisfeito com o trabalho que tenho feito. Estou muito feliz com a minha equipa, com o meu treinador", afirmou Pichardo.O atleta do Benfica, de 29 anos, juntou o segundo título europeu consecutivo em pista coberta às medalhas de ouro olímpica, mundial e europeia ao ar livre, admitindo que este título é mais saboroso, por ser o último, por agora."A última sabe melhor, mas espero que a última seja só quando eu acabar a carreira e ainda não tenho isso na minha cabeça. Nessa altura, a primeira e a última vão ser as mais marcantes, e acho que vão ter um sabor diferente", reconheceu.Já a pensar na época ao ar livre, Pichardo aponta os Campeonatos do Mundo, em Budapeste, em agosto, quando vai defender o título conquistado em Oregon2022, e também a Liga de Diamante como "os dois grandes objetivos", enquanto manifesta a sua gratidão."Agradeço muito o carinho de todo o povo, de todo o Portugal. Estou muito grato ao país, ao clube, porque é graças ao Benfica que estou em Portugal", vincou.