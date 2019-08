Pedro Pichardo convocado para o Europeu de Equipas

Pedro Pichardo vai estrear-se pela seleção portuguesa de atletismo a 11 de agosto, na 1.ª Liga do Campeonato da Europa de Equipas, que se vai disputar em Sandnes, na Noruega.A chamada de Pichardo é a grande nota de destaque da convocatória esta quinta-feira divulgada, e sai exatamente quando o antigo internacional cubano começa a ser elegível para a seleção. Está naturalizado desde dezembro de 2017, mas a IAAF impôs que não pudesse ser utilizado por Portugal antes de agosto de 2019.Em Sandnes, as grandes ausências serão as principais atletas de meio-fundo, com os 3.000 metros e os 5.000 entregues, respetivamente, a Mariana Machado e Cátia Santos Leitão.Marta Pen, que é a melhor em 800 metros e 1.500, só corre a primeira destas distâncias e deixa a outra para Salomé Afonso.Quanto ao triplo salto feminino, em que há três atletas acima dos 14,00 metros e com mínimos para os Mundiais de Doha, a opção recaiu sobre a jovem Evelise Veiga.Em Sandnes, de 09 a 11 de agosto, Portugal compete com as seleções da Bélgica, Bielorrússia, Eslováquia, Holanda, Hungria, Irlanda, Lituânia, Noruega, Roménia e Turquia, procurando a subida à Superliga, o que acontecerá se for um dos dois melhores coletivamente.Atletas convocados:MasculinosProva - Atleta (Clube)100m - Carlos Nascimento (Sporting)200m - Frederico Curvelo (Benfica)400m - Ricardo dos Santos (Benfica)800m - Nuno Pereira (Sporting)1500m - Paulo Rosário (Sporting)3000m - Isaac Nader (Benfica)5000m - Hélio Gomes (Sporting)110m barreiras - Rasul Dabo (Sporting)400m barreiras - Ricardo Lima (Sporting Braga)3000m Obst. - André Pereira (Benfica)Altura - Paulo Conceição (Benfica)Comprimento - Ivo Tavares (Benfica)Triplo - Pedro Pichardo (Benfica)Vara - Diogo Ferreira (Benfica)Peso - Tsanko Arnaudov (Benfica)Disco - Francisco Belo (Benfica)Dardo - Leandro Ramos (Benfica)Martelo - António Vital e Silva (Benfica)4x100m - Diogo Antunes (Benfica)4x100m - Rafael Jorge (Benfica)4x100m - Carlos Nascimento (Sporting)4x100m - Frederico Curvelo (Benfica)4X100m - Delvis Santos (Benfica)4x400m - Ricardo dos Santos (Benfica)4x400m - Mauro Pereira (Benfica)4x400m - João Coelho (Benfica)4x400m - Diogo Pinhão (Benfica)4X400m - André Marques (Sporting)FemininosProva - Atleta (Clube)100m - Lorene Bazolo (Sporting)200m - Lorene Bazolo (Sporting)400m - Cátia Azevedo (Sporting)800m - Marta Pen (Benfica)1500m - Salomé Afonso (Sporting)3000m - Mariana Machado (Sporting de Braga)5000m - Cátia Santos Leitão (Estreito)100m barreiras - Olimpia Barbosa (Sporting)400m barrerias - Vera Barbosa (Sporting)3000m obstáculos - Joana Soares (Jardim Serra)Altura - Anabela Neto (Sporting)Comprimento - Evelise Veiga (Sporting)Triplo - Patrícia Mamona (Sporting)Vara - Marta Onofre (Sporting)Peso - Eliana Bandeira (Benfica)Disco - Irina Rodrigues (Sporting)Dardo - Cláudia Ferreira (Sporting)Martelo - Vânia Silva (Sporting)4x100m - Lorene Bazolo (Sporting)4x100m - Catarina Lourenço (Benfica)4x100m - Daniela Amaro (Cavadas)4x100m - Sofia Duarte (Sporting)4x100m - Olímpia Barbosa (Sporting)4x400m - Cátia Azevedo (Sporting)4x400m - Dorothe Évora (Sporting)4x400m - Vera Barbosa (Sporting)4x400m - Rivinilda Mentai (Benfica)4x400m - Juliana Guerreiro (Sporting)