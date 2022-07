Pedro Pichardo: «Foi uma boa marca, fiz o salto com pouca corrida»

Poucos dias depois de ter conquistado o ouro no Mundial, Pedro Pichardo ajudou o Benfica a sagrar-se campeão nacional de clubes , ao vencer a prova do triplo salto em Leiria. Por isso, era com satisfação que o atleta encarnado abordou a sua prova, na qual fixou a melhor marca em 16.60 metros."O principal objetivo era conseguir a pontuação máxima para a equipa e isso foi atingido. Foi uma boa marca, porque fiz o salto com pouca corrida, apenas 60 passadas", disse o triplista, que nesta prova até se poupou: "Vim dos Estados Unidos há cinco dias, daqui a seis tenho a Liga Diamante, então tentei poupar um pouco o corpo"."Penso sempre no ouro e estou a sentir-me bem fisicamente e com a cabeça a funcionar bem", concluiu.: Joel Ribeiro