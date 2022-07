Pedro Pichardo ignorou jornalistas à chegada a Lisboa

O salto que colocou Pedro Pichardo no topo do Mundo O salto que colocou Pedro Pichardo no topo do Mundo

A carregar o vídeo ...

Pedro Pichardo, que se sagrou campeão do mundo de triplo salto na madrugada do último domingo, chegou esta terça-feira a Lisboa, tendo ignorado os jornalistas que o esperavam no Aeroporto Humberto Delgado. O atleta, acompanhado pelo pai, saiu por outra porta, sabendo que os jornalistas o aguardavam e coube depois a Luís Pereira, chefe da comitiva portuguesa, justificar a ausência à comunicação social."Estava muito cansado, uma viagem muito desgastante. Não é falta de respeito com os portugueses. Haverá outras oportunidades de ele falar", afirmou.