Pedro Pichardo sagra-se campeão do Mundo do triplo salto

Arrumou concurso ao 1.º salto, fez gesto à Ronaldo e acabou envolvido pela bandeira portuguesa: a noite de glória de Pichardo

Pedro Pablo Pichardo sagrou-se esta madrugada campeão do Mundo do triplo salto, ao vencer com grande autoridade o concurso realizado nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos. O triplista português, de 29 anos, sentenciou a questão logo no primeiro salto, onde colocou a fasquia logo nos 17,95 metros, a apenas 3 centímetros do recorde nacional que lhe pertence, e fixou pelo caminho a melhor marca mundial do ano (superou os 17,87 de Jordan Díaz).Nos seguintes saltos, livre da pressão dos rivais que ficaram muito para trás, o atleta do Benfica foi procurando tentar melhorar e superar a barreira dos 18 metros, mas acabaria por nunca conseguir fazê-lo. Na segunda tentativa ainda registou uns fantásticos 17,92 metros, que são a segunda melhor marca do ano, fazendo depois 17,57 no terceiro. Abdicou do quarto e fez nulo no quinto. No derradeiro, já com o título no bolso, ficou-se pelos 17,51 metros.Tiago Pereira, o outro português presente neste concurso, foi 10.º, com a sua melhor marca nos 16,69 metros, bem longe da sua melhor marca, os 17,11 que fez no ano passado, em Gateshead, em Inglaterra. Este ano o triplista do Sporting, de 28 anos, tem como melhor marca 16,90, que nesta final lhe valeriam a 7.ª posição final.Esta foi a primeira medalha de Portugal nestes Mundiais de Eugene e permite a Pedro Pichardo conquistar um dos poucos títulos que lhe faltava no plano internacional. Falta apenas o Mundial de pista coberta, que este ano lhe escapou em Belgrado de forma dramática para Lázaro Martínez. A desforra pode ficar Nanjing, na China, em março do próximo ano.