Pedro Proença aplaude três medalhados de ouro portugueses nos Europeus

O presidente da Liga, Pedro Proença, felicitou este domingo Auriol Dongmo, Patrícia Mamona e Pedro Pablo Pichardo pelas medalhas de ouro obtidas no Europeu de Atletismo em Pista Coberta, que decorreram em Torun, na Polónia.





"Parabéns a todos os atletas portugueses e a toda a estrutura da Federação Portuguesa de Atletismo pelos meritórios resultados obtidos no Campeonato da Europa de atletismo de pista coberta, mais ainda neste contexto tão desafiante para a prática desportiva que a pandemia nos coloca. Uma palavra especial de reconhecimento pelo enorme feito alcançado pelos atletas Auriol Dongmo, Pedro Pichardo e Patrícia Mamona, cujas medalhas de ouro conquistadas enchem de orgulho todo o país. Que estes resultados contribuam para relembrar as instituições que dirigem o país da importância que o Desporto, para lá da sua extrema relevância social, continua a ter na projecção da marca Portugal pelo mundo", escreveu no Facebook.