Pichardo: «Objetivo era três saltos, tentar ganhar, e depois ver se conseguia um grande salto»

O português Pedro Pablo Pichardo enalteceu esta sexta-feira a importância do segundo título consecutivo de campeão da Europa em pista coberta no triplo salto, em três tentativas, uma delas colocando o recorde nacional em 17,60 metros.



Aos 29 anos, Pichardo reeditou o feito alcançado em Torun'2021, onde, então conquistou a primeira medalha como português, tornando-se no segundo bicampeão português 'indoor' no triplo, depois de Nelson Évora ter arrebatado os títulos em Praga2015 e Belgrado2017. "O mais importante é sempre a vitória, era o principal objetivo. Estou feliz de voltar a ser campeão europeu de pista coberta. Bati o recorde nacional, estou feliz", afirmou Pichardo, na zona mista da Ataköy Arena, em Istambul.

Pedro Pichardo conseguiu 17,60 metros, a melhor marca mundial do ano, na sua terceira tentativa, depois de ter iniciado o concurso com 17,26, que já lhe garantiam a medalha de ouro, tendo abdicado dos segundo, quarto e quinto ensaios, encerrando com um nulo.

"Era tentar fazer um salto já grande, um bom salto. Infelizmente foi nulo e não seria tão grande quanto esperava. Mas, não é verão. Vamos tentar agora no verão fazer um bom resultado", realçou o campeão olímpico, mundial e europeu ao ar livre.

Durante a competição de hoje, Jorge Pichardo, o seu pai e treinador não foi muito interventivo, tendo Pedro Pichardo admitido ter cumprido o plano. "Não falamos muito. Já estava tudo combinado antes de eu vir para a pista. O objetivo era três saltos, tentar ganhar, e depois ver se conseguia um grande salto", rematou.

Pichardo melhorou hoje em 12 centímetros o recorde nacional que tinha estabelecido na quinta-feira, no primeiro salto da qualificação para os 37.ºs Europeus 'indoor' (17,48), reforçando uma marca que já lhe pertencia desde os Mundiais de 2022, em Belgrado (17,46).

O campeão olímpico, mundial e europeu ao ar livre e agora também bicampeão europeu 'indoor' deixou o grego Nikolaos Andrikopoulos e o alemão Mark Hess nas segunda e terceira posições, com 16,58 e 16,54, respetivamente, enquanto Tiago Luís Pereira terminou no quinto lugar, com 16,51, a sua melhor marca do ano.

Pichardo celebrou o título europeu praticamente em simultâneo com Auriol Dongmo, também bicampeã europeia no lançamento do peso, assegurando as duas primeiras medalhas para Portugal em Istambul2023.

Portugal conta agora com 28 medalhas em Europeus 'indoor', 17 das quais de ouro, e o triplo salto tornou-se na especialidade com mais conquistas, quatro, contra o 'tri' de Rui Silva nos 1.500 metros.