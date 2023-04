Pichardo rumo ao Sporting

Pedro Pichardo vai sair do Benfica e está a caminho de Alvalade. O campeão olímpico do triplo salto em Tóquio’2023, e que já este ano se sagrou bicampeão europeu de pista coberta, está zangado com o clube, e em especial com a diretora do Benfica Olímpico, Ana Oliveira, e decidiu abandonar os encarnados, escolhendo o rival.

O nosso jornal sabe que o luso-cubano já se reuniu com a direção presidida por Frederico Varandas, faltando apenas alguns detalhes para a conversa passar de vez para o papel. O vínculo com os leões será até aos Jogos Olímpicos de Los Angeles’2028.

Pedro Pichardo fará, curiosamente, um percurso semelhante ao de Nelson Évora (com quem mantém uma acesa polémica), que, depois de vários anos no Benfica, decidiu, em 2016, por idêntica troca.

Recorde-se que em declarações ao nosso jornal, Pichardo contestou os poderes de Ana Oliveira, dizendo que a dirigente “tentou sempre complicar as coisas”.