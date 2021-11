Pistorius pode sair em liberdade condicional mas tem de falar com os pais da mulher que matou

Oscar Pistorius pode sair em liberdade condicional nos próximos tempos, mas antes terá de reunir-se com os pais de Reeva Steenkamp, a ex-namorada que o antigo atleta paralímpico atingiu mortalmente a tiro em 2013.Condenado em 2015 a 13 anos e cinco meses de prisão, o sul-africano já cumpriu metade da pena. Estava prevista uma audiência entre as partes, que acabou por não acontecer por incompatibilidade de datas.A legislação da África do Sul permite que aconteçam encontros entre os condenados e os familiares das respetivas vítimas, sendo que essas reuniões podem flexibilizar as condenações."As autoridades do departamento penitenciário marcaram a audiência de liberdade condicional para outubro, mas foi cancelada porque não estava disponível um relatório completo sobre o período de Pistorius na prisão. Ainda não foi definida a data para uma nova audiência", explicou o advogado do ex-atleta, Julian Knight, à Associated Press.Oscar Pistorius, agora com 34 anos, atingiu a namorada com quatro tiros na noite de 14 de fevereiro de 2013, em Pretória. O antigo atleta paralímpico alegou que a tinha confundido com um invasor.