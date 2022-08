Portugal em Munique com a maior delegação de sempre em Europeus

Será com uma delegação com 43 atletas, um número recorde, que Portugal estará representado nos Campeonatos Europeus de atletismo de 2022, que se realizarão entre 15 e 21 de agosto, na cidade alemã de Munique. Entre os atletas convocados constam pela primeira vez em masculinos um saltador em altura (Gerson Baldé), um lançador de dardo (Leandro Ramos) e ainda uma estafeta de 4×400 metros.Na lista não há nenhuma surpresa, constando da convocatória os principais nomes da modalidade em Portugal, como Pedro Pablo Pichardo, o recente campeão do Mundo do triplo salto, tal como Patrícia Mamona, a vicecampeã olímpica de Tóquio'2020 no triplo. Nota ainda para as presenças de Auriol Dongmo e Liliana Cá, atletas que entrarão em competição como candidatas aos lugares cimeiros nas respetivas provas.Nota final para a presença de quatro maratonistas no pelotão masculino, sendo que Rui Pinto e Fábio Oliveira foram selecionados para a Taça da Europa de Maratona. Os outros dois são Luís Saraiva e Hermano Ferreira. No pelotão feminino entram Sara Moreira, Solange Jesus e Susana Cunha.Abdel Larrinaga (110 m barreiras)Carlos Nascimento (100 metros)Ericsson Tavares (4x400 metros)Etson Barros (3 000 m obstáculos)Fábio Oliveira (Maratona)Gerson Baldé (Salto em altura)Hélder Santos (20 km marcha)Hermano Ferreira (Maratona)Isaac Nader (1 500 metros)João Coelho (400 metros)João Vieira (20 / 35 km marcha)João Vitor Oliveira (110 m barreiras)Leandro Ramos (Lançamento do dardo)Luís Saraiva (Maratona)Mauro Pereira (4x400 metros)Miguel Borges (3 000 m obstáculos)Paulo Martins (20 km marcha)Pedro Pablo Pichardo (Triplo-salto)Ricardo Dos Santos (4x400 metros)Rui Pinto (Maratona)Samuel Barata (10 000 metros)Simão Bastos (3 000 m obstáculos)Tiago Luis Pereira (Triplo-salto)Tsanko Arnaudov (Lançamento do Peso)Ana Cabecinha (20 km marcha)Auriol Dongmo (Lançamento do Peso)Carolina Costa (20 km marcha)Cátia Azevedo (400 metros)Evelise Veiga (Salto em comprimento)Inês Henriques (35 km marcha)Irina Rodrigues (Lançamento do disco)Jessica Inchude (Lançamento do peso)Joana Pontes (20 km marcha)Liliana Cá (Lançamento do disco)Lorene Bazolo (100 / 200 metros)Marta Pen Freitas (1 500 metros)Olímpia Barbosa (100 m barreiras)Patrícia Mamona (Triplo-salto)Sara Moreira (Maratona)Solange Jesus (Maratona)Susana Cunha (Maratona)Vera Barbosa (400 m barreiras)Vitória Oliveira (35 km marcha)