Presidente da federação "chocado" com acusações de Nelson Évora: «Nunca comprámos nenhum atleta»

O presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) não escondeu a indignação relativamente às palavras de Nelson Évora, que acusou o organismo de comprar Pedro Pablo Pichardo "para ter resultados a curto prazo" no triplo salto. Jorge Vieira explicou à rádio 'Observador' que se sente "chocado" com as palavras do campeão olímpico em Pequim'2008."A federação não teve sequer uma troca de palavras com o Pedro Pichardo antes de ele estar naturalizado. Não houve qualquer convite da nossa parte, nenhum aliciamento. 'Compra' é um termo que me choca. É impossível consentir uma acusação deste género, porque naturalmente não comprámos nenhum atleta, nunca uma naturalização partiu da federação, nunca convidámos nenhum atleta a ser português", explicou Jorge Vieira.Depois contou por que a naturalização de Pichardo foi mais rápida do que a de Nelson Évora, que demorou 11 anos. "Isso é feito de acordo com a lei portuguesa. Há um regulamento que qualquer pessoa pode consultar, são leis públicas. A lei da nacionalidade, no artigo 24.º, aponta casos especiais, como a situação de atletas, ou noutras áreas, onde os cidadão candidatos à nacionalidade possam prestar serviços relevantes ao estado português, mediante vários requisitos. E em nenhum deles está o esperar 11 anos. Isto é apreciado pelo Governo, pelo Ministério da Justiça, sendo também sustentado por pareceres. Houve um parecer da federação a sustentar que o atleta, ao ser naturalizado, podia prestar serviços ao país."A naturalização de Nelson Évora foi diferente: "Ele veio para Portugal com 9 anos, não colhia nenhum argumento dentro desta lei, que nem sei se na altura existia. Durante todo este período jovem do Nelson Évora não houve qualquer argumento para acelerar a naturalização. Teve de se esperar pela maioridade."