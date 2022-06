Primeira jornada dos Campeonatos de Portugal sem surpresas

Foi sem grandes surpresas que este sábado se realizou, em Leiria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, a primeira jornada dos Campeonatos de Portugal de atletismo. Os principais favoritos venceram, com especial destaque para os atletas que já têm passaporte para os Mundiais de Eugene, saíndo todos eles com o título de campeão nacional no currículo.Uma delas foi Cátia Azevedo, que venceu com autoridade nos 400 metros femininos com um tempo de 51,60 segundos, a sua segunda melhor marca do ano (tinha feito 51,43 em Castellón). A velocista, que tem marca de qualificação tanto para os Mundiais de Eugene como para os Europeus de Munique, conseguiu um dos nove títulos do Sporting neste primeiro dia, ao superar Carina Vanessa, do Sporting de Braga, segunda classificada com 54,13 segundos, e Fatoumata Diallo, do Clube Oriental do Pechão, terceira (55,39).

Liliana Cá, também com passaporte para Eugene e Munique, venceu no disco, com 61,76 metros. Além deste duo, o Sporting viu ainda mais títulos individuais no lançamento do martelo feminino, por Vânia Silva (59,74 metros), no salto em altura feminino, por Anabela Neto (1,75 metros), no salto em comprimento feminino, por Evelise Veiga (6,29 metros), na estafeta de 4x100 metros masculinos (41,86 segundos), no salto à vara, por Carlos Pitra (5 metros), nos 10.000 metros marcha, por João Vieira (41.22,53 minutos) e em ambas as provas de 100 metros, por Lorene Bazolo (11,36 segundos) e Carlos Nascimento (10,42 segundos).

Com três títulos, o Benfica foi o segundo clube que mais venceu no primeiro dia dos Campeonatos de Portugal, graças a Leandro Ramos, no lançamento do dardo (74,57 metros), a Isaac Nader, nos 1.500 metros masculinos (3.41,12 minutos), e a Etson Barros, nos 3.000 metros obstáculos masculinos (8.44,45 minutos).

Nas outras provas do dia, Marta Pen, a título individual, venceu os 1.500 metros, em 04.12,38 minutos, André Franco os 400 metros, pelo Clube Pedro Pessoa (50,14 segundos), Joana Soares os 3000 metros obstáculos pela Associação Jardim da Serra (10.01,47 minutos), Ana Cabecinha os 10000 metros marcha, pelo Clube Oriental do Pechão (43.53,04 minutos), Simão Alexandre o comprimento, pela Escola de Atletismo do Cartaxo (7,39 metros) e o Grecas-Vagos a estafeta 4x100 metros feminina (48,58 segundos).

No desporto adaptado masculino, Leonildo Carvalho sagrou-se campeão nacional no lançamento do peso de 7,26 quilos, João Peixoto no lançamento do peso de seis quilos e Miguel Monteiro no de quatro quilos, enquanto, no feminino, Inês Fernandes levou a melhor no lançamento do peso de quatro quilos e Marta Conceição no de três.

Já Mamudo Balde foi o mais rápido nas provas de velocidade em cadeira de rodas, concluindo os 100 metros em 15,62 segundos e os 200 metros em 28,52 segundos.

Ainda na vertente de desporto adaptado, Hemilton Costa venceu na prova de salto em comprimento, com 6,29 metros.