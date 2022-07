Tobi Amusan bate recorde mundial dos 100m barreiras... duas vezes em poucas horas

Nuns Mundiais de Eugene com algumas surpresas, a maior delas terá sido a protagonizada pela nigeriana Tobi Amusan na derradeira jornada. Depois de nas eliminatórias ter feito melhor marca de carreira com os 12.40 segundos que a colocaram nas meias-finais, a africana espantou tudo e todos no Hayward Field ao correr nessas mesmas 'meias' em 12.12, um novo recorde do Mundo.Uma marca totalmente inesperada, que deixou todos boquiabertos, já que era 'apenas' numas meias-finais e representava um 'corte' de oito centésimos ao anterior recorde, da norte-americana Kendra Harrison e que durava desde 2016. Mas Amusan tinha mais para dar...Na final, que a consagrou como a mais rápida na especialidade, a nigeriana não só venceu com enorme autoridade, como conseguiu bater as marcas que fez nas duas corridas anteriores. Fez uns impensáveis 12.06 e arrasou a concorrência. O problema? Vento de 2.5, 0.5 acima do limite legal definido pela World Athletics, o que torna esta estratosférica marca ilegível para recorde do Mundo. Ainda assim, aquilo que ninguém pode tirar à barreirista de 25 anos é mesmo o ouro mundial, o primeiro da sua carreira.Nessa final, recorda-se, a jamaicana Britany Anderson foi segunda, com 12.23, ao passo que a porto-riquenha Jasmine Camacho-Quinn acabou em terceiro, com o mesmo tempo, mas atrás no photofinish.