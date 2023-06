Revelada causa da morte de Tori Bowie: tripla medalhada olímpica sofreu complicações no parto

A 'ESPN' revela, esta terça-feira, a causa da morte de Tori Bowie, tripla medalhada olímpica nos Jogos do Rio'2016 que perdeu a vida no início de maio, aos 32 anos . Segundo a mesma fonte, a norte-americana sofreu complicações no parto e não resistiu.Na altura, as autoridades deslocaram-se à casa de Bowie depois da atleta não dar notícias durante vários dias. Lá, acabaram por encontrá-la morta. A autópsia, diz ainda a 'USA Today Sports', revelou que Bowie terá sofrido com dificuldades respiratórias e eclâmpsia, uma doença caraterizada por episódios de convulsões, seguidos de coma, que pode ser fatal caso não seja tratada de imediato.Bowie, recorde-se, conquistou a medalha de prata nos 100 metros, a de bronze nos 200 metros e a de ouro na estafeta 4x100 metros no Rio'2016. No ano seguinte, em Londres, sagrou-se campeã mundial na prova do hectómetro e na estafeta 4x100 metros.