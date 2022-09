Reyner Meyna foi segundo nos 200 metros de Zagreb

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Reyner Meyna, velocista cubano do Benfica, competiu este domingo no Meeting de Zagreb, onde foi segundo classificado nos 200 metros, com 20,17 segundos, apenas batido pelo liberiano Joseph Fahnbulleh, 10 centésimos mais rápido.

Mena é o terceiro atleta mais rápido do ano, com um recorde nacional cubano de 19,63, já iniciou o processo na naturalização em Portugal, que poderá representar nos Jogos Olímpicos Paris2024.

O velocista, de 25 anos, também alinhou nos 100 metros, para ser oitavo, com 10,37, longe do seu melhor, em corrida que teve como vencedor o norte-americano Marvin Bracy, em 9,97.

Outro cubano do Benfica, igualmente em processo de naturalização para português, foi Roger Iribarne, barreirista que competiu nos 110 metros barreiras. Terminou em quarto, em 13,44 segundos, na prova vencida pelo atual bicampeão mundial, Grant Holloway, dos Estados Unidos, em 13,19.