Romena Claudia Bobocea reforça atletismo do Benfica

Atleta que há muito tempo faz a sua carreira em Portugal - reside no Algarve desde 2015 e representou o Sporting até 2021 -, a romena Claudia Bobocea é a mais recente reforço do atletismo do Benfica. Aos 31 anos, a atleta especializada nos 1.500 metros mostrou-se "muito contente por fazer parte da equipa do Benfica", que considera um "clube com muita história". "É uma responsabilidade grande. O clube tem uma história maravilhosa e espero fazer parte dessa história, escrever muitos resultados bons e trazer muitas vitórias para o Benfica", disse.Bobocea foi este ano vicecampeã europeia dos 1.500 metros em pista coberta, tendo no seu currículo títulos na mesma distância no Campeonato Europeu de Equipas 1.ª Liga, em 2015, 2017 e 2023. Tem 4:01.10 minutos como melhor marca nos 1.500 metros e este ano bateu o recorde nacional romeno dos 1.000 metros, com 2:35.35 feitos em Birmingham.