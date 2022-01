Rui Coelho e Inês Henriques sagram-se campeões nacionais de marcha em estrada

O atleta Rui Coelho, do Benfica, e Inês Henriques, do CN Rio Maior, sagraram-se este domingo campeões nacionais de marcha em estrada, na distância de 35 km, nos campeonatos disputados em Porto de Mós.

O marchador das 'águias' impôs-se em 02:44.57 horas, com mais de 12 minutos de vantagem sobre o húngaro David Tokodi, que foi o segundo a terminar a prova, marcada pela ausência do atleta olímpico João Vieira.

Manuel Marques (AJS) arrecadou a medalha de prata, terminando com o tempo de 03:03.36 horas, tendo garantido, ainda, o título nacional de veteranos nos 20 quilómetros, enquanto Amaro Teixeira (Casa do Benfica de Faro) foi o terceiro colocado do Nacional, com 03:09.59.

António Pereira, do Atlético Clube Póvoa do Varzim, e Luís Silva, do Leiria Marcha Atlética, ficaram em segundo e terceiro classificados, respetivamente, no escalão de veteranos.

Rodrigo Araújo (Amigos da Montanha) alcançou o título nacional de sub-18, com Bruno Coelho (Clube de Atletismo de Seia) a superar Eduardo Camarate (Juventude Vidigalense) na luta pela medalha de prata por uma diferença de apenas 18 segundos.

No setor feminino, a grande vencedora foi Inês Henriques, que festejou os títulos nacionais de seniores e veteranas.

A atleta regressou aos nacionais de marcha e garantiu o primeiro título do dia, ao completar os 20 quilómetros em 01:39.32 horas, arrecadando, de imediato, o triunfo no escalão de veteranas.

Com uma vantagem de 30 minutos sobre a opositora direta, a atleta de Rio Maior prosseguiu em prova e marchou para o topo do pódio nos 35 quilómetros, na "única prova que contava", obtendo a marca de 02:57.27 horas e superando Vitória Oliveira (Sporting de Braga) e Sandra Silva (Atlético Clube Póvoa do Varzim), que ficaram nas segunda e terceira posições, respetivamente.

Entre as mais jovens, Andreia Lourenço (CPPEA) festejou o título nacional em sub-23, num escalão em que correu sem concorrência, ao passo que Isa Ferreira (Grupo Desportivo das Pedreiras) subiu ao topo do pódio em sub-18, beneficiando da desclassificação de Carolina Dias (Solar dos Leões de Almada). Matilde Sousa (Sporting) e Inês Belbute (ACDRA) arrecadaram as medalhas de prata e bronze, respetivamente.

Resultados:

Masculinos:

- 35 Km:

1. Rui Coelho (Benfica), 02:44.57 horas

2. Manuel Marques (AJS), 03:03.36

3. Amaro Teixeira (Casa do Benfica de Faro), 03:09.59

4. Luís Silva (Leiria Marcha Atlética), 03:12.28

5. André Miranda (ACPV), 03:29.48.

- Veteranos (20 Km):

1. Manuel Marques (AJS), 01:39.28 horas

2. António Pereira (Atlético Clube Póvoa do Varzim), 01:44.24.

3. Luís Silva (Leiria Marcha Atlética), 01:46.50.

- Sub-18 (10 km):

1. Rodrigo Araújo (Amigos da Montanha), 51:23 minutos

2. Bruno Coelho (Centro de Atletismo de Seia), 54:19.

3. Eduardo Camarate (Juventude Vidigalense), 54:37.

Femininos:

- 35 km

1. Inês Henriques (CN Rio Maior), 02:57.27 horas

2. Vitória Oliveira (Sporting de Braga), 03:03.38.

3. Sandra Silva (Atlético Clube Póvoa do Varzim), 03:19.47.

- Veteranas (20 km):

1. Inês Henriques (CN Rio Maior), 01:39.32 horas

2. Sandra Silva (Atlético Clube Póvoa do Varzim), 01:51.27

3. Elisabete Silva (CRDP), 02:09.41.

- Sub-23:

1. Andreia Lourenço (CPPEA), 04:13.36 horas

- Sub-18 (5 km):

1. Isa Ferreira (Grupo Desportivo das Pedreiras), 26:25 minutos

2. Matilde Sousa (Sporting), 27:22.

3. Inês Belbute (ACDRA), 29:42.