Rui Coelho não cala revolta: «Com o meu recorde pessoal seria top-8 nos Europeus»

O marchador Rui Coelho voltou esta terça-feira a expressar bem claro o seu desacordo com a decisão da Federação Portuguesa de Atletismo em deixá-lo de fora da convocatória para os Europeus de Munique. No caso, o atleta do Benfica, de 27 anos, utiliza os resultados da prova em que teria participado, os 35 quilómetros marcha, para questionar uma vez mais a decisão, já que os seus 2:44:55 de Eugene o colocariam na 16.ª posição final em Munique."Foi muito fácil decidirem que eu não estava em condições sem sequer algum dia me ter sido questionada a minha condição fisica. Alegaram que estava em má condição, mas a verdade é que com a prova menos boa realizada no Campeonato do Mundo conseguiria alcançar o lugar de semi-finalista. Com o meu recorde pessoal [2:36:00] seria top 8. Ao aproximar o recorde nacional [2:33:23, de João Vieira] estaria a lutar por medalhas. E agora meus senhores... quem me irá dar as condições que eu eventualmente iria adquirir nesta competição?", questiona, numa publicação deixada nas redes sociais.