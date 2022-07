Rui Costa dá os parabéns à equipa do Benfica: «Expressão de notável talento e superação»

O presidente do Benfica, Rui Costa, enalteceu a conquista do 12º campeonato consecutivo nacional de clubes, em atletismo, alcançado pela formação das águias no setor masculino."É com renovado orgulho que comemoramos a conquista do Dodecacampeonato Nacional de clubes em atletismo masculino. Vencer 12 títulos consecutivos é expressão de notável talento e superação. É com particular ênfase que endereço os parabéns a todos os envolvidos neste triunfo firmado na competência, resiliência e ambição à Benfica. Parabéns, Dodecacampeões, pelo registo verdadeiramente histórico que continuam a construir, ano após ano!", pode ler-se no comunicado partilhado no site dos encarnados.