'Sábado' revela história da rutura entre Pichardo e Benfica: ciúmes e dinheiro provocam guerra

A ' Sábado ' avança na sua edição desta semana, hoje nas bancas, que Pedro Pichardo, campeão olímpico do triplo salto, quis ser pago como uma estrela do futebol no Benfica e exigiu o afastamento de uma diretora do clube – e tudo começou devido aos ciúmes em relação à sua ex-companheira Arialis.Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, ainda espera que Pichardo se reconcilie com o clube: "Eles precisam um do outro", diz. "O Benfica tem um projeto olímpico de sucesso, tem apostado muito no atletismo e nos seus melhores executantes, portanto preocupa-me que este choque faça com que o clube perca os resultados do investimento de longa data".Leia o artigo na íntegra na Sábado